Buben überlebten durch Eingriff im Mutterleib

In Cornelia Rößls Fall wurde die Dramatik rechtzeitig durch Fruchtwasser-Kontrollen erkannt. Klaritsch führte den rettenden Eingriff am LKH Graz durch: Unter örtlicher Betäubung wurde ein drei Millimeter dünnes Instrument in den Bauch der Schwangeren eingeführt. Mithilfe einer Kamera suchte Klaritsch nach jenen Blutgefäßen, die sich die Zwillinge teilten, und verödete sie mit einem Laser.

Danach begann das Warten. "Auch die Ärzteschaft steht da unter großer Spannung. Das Risiko ist immer da, das so etwas nicht klappt", schildert Klaritsch. In einem Drittel der Fälle sei einer der Föten nämlich schon so schwach, dass er den Eingriff nicht übersteht. Außerdem bestehe bei dieser Operation auch die Gefahr eines vorzeitigen Blasensprungs und damit einer Frühgeburt. "Das ist die Hauptsorge. Man macht ja ein Loch in die Fruchtblase."