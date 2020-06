Zweitwohnsitze: FPÖ erhöht Druck auf Ortschef von Nobelskiort Lech

Rund 3,5 Millionen Euro soll Formel-1-Star Sebastian Vettel für eine Ferienwohnung in Lech bezahlt haben. Das Geschäft hat zuletzt erneut Zunder in die Diskussion um die Vergabe von Freizeitwohnsitzen in dem Nobelskiort gebracht. Bereits im Sommer hatte ein Landtagsanfrage der FPÖ ergeben, dass in der Arlberggemeinde in den vergangenen Jahren 23 Genehmigungen für derartige Domizile vergeben wurden, obwohl der Lecher Bürgermeister Ludwig Muxel das Gegenteil behauptet habe. Nun erhöht FPÖ-Chef Dieter Egger den Druck auf den Ortschef der Arlberg-Gemeinde mit einer neuen Anfrage. Er will u.a. wissen ob, wie kolportiert, tatsächlich alle Genehmigungen der vergangenen zwölf Jahre nur befristet erteilt worden sind.