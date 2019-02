Uni Graz: Zweites Hearing für Vizerektor

Viele Möglichkeiten und viel Zeit bleiben jedoch nicht. Rektorin Christa Neuper beendet ihre Funktion definitiv mit 30. September. Sollte sich der Uni-Rat gegen Polaschek entscheiden, müsste der Posten neu ausgeschrieben werden. Das Prozedere abzuschließen, wird vor Oktober schwer möglich sein: Interimistisch müsste dann Neupers erster Stellvertreter die Universität leiten - diese Funktion übt Martin Polaschek aus.

Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Wiederholung mehr Bewerber als zuvor Interesse zeigen, ist zudem eher gering: Schon auf die reguläre Ausschreibung im Herbst meldeten sich nur fünf Bewerber, ausschließlich Männer. Drei wurden zum Hearing im Jänner eingeladen. Allerdings sagte einer zwei Tage vor dem Termin überraschend ab.

Es blieben noch Martin Polaschek sowie der Personalchef der Uni, Kurt-Martin Lugger, im Rennen. Der Uni-Senat legte sich nach den Hearings auf Polaschek fest. Er ist Uni-Professor, im Gegensatz zu Lugger, der zwar einen Doktorgrad hat, aber nicht habilitiert ist.

Der Uni-Rat muss sich in seiner regulären Sitzung Freitagnachmittag entscheiden. In welche Richtung es geht, ist derzeit offen. „Das werden wir am Donnerstag diskutieren“, betont Vorsitzende List. Eine der kolportierten Lesarten ist pragmatisch: Der Senat vertritt die rund 4400 Bediensteten sowie 30.000 Studierenden. Sie sind im Gegensatz zu den externen Mitgliedern des Rates direkt von der Rektorswahl betroffen und haben offensichtlich kein Problem mit Polascheks Kür.