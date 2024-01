Zweistellige Minusgrade bei Großbrand auf Bauernhof am Pillersee

In St. Ulrich am Pillersee (Bezirk Kitzbühel) ist in der Nacht auf Samstag aus noch ungeklärter Ursache Feuer auf einem Bauernhof ausgebrochen. Die 87 Jahre alte Bewohnerin und 30 Tiere konnten nach Angaben der Polizei unverletzt in Sicherheit gebracht werden.

Beim Eintreffen der gegen 22 Uhr alarmierten Feuerwehren stand bereits der Dachstuhl des Bauernhofes in Flammen.