Zweijähriger Bub in Salzburg bei Sturz aus Fenster verletzt

In Neumarkt am Wallersee (Flachgau) ist am Sonntag in der Mittagszeit ein zweijähriges Kind aus dem ersten Stock eines Hauses gestürzt. Wie die Polizei berichtete, fiel der Bub aus dem offenen Fenster rund fünf Meter tief auf den Rasen und musste verletzt ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht werden.

Die Eltern hatten sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Erdgeschoß aufgehalten.