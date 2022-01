Zwei Wohnhäuser in Vorarlberg in Brand: Acht Verletzte

In Dornbirn in Vorarlberg gab es am Silvesterabend einen Brand zwei Häusers einer Wohnanlage. Die Flammen dürften sich von der Tiefgarage ausgebreitet haben, ein Auto hatte dort zu brennen begonnen. Acht Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser eingeliefert. Rund 60 Bewohner der Wohnanlage wurden - zum Teil auch mit Drehleitern - in Sicherheit gebracht, berichtete der ORF Vorarlberg.

Neun Fahrzeuge in der Tiefgarage brannten komplett aus. Die genaue Ursache des Feuers war vorerst ebenso unklar wie die Schadenshöhe. Für die Bewohner wurde in der Nacht in der Volksschule Dornbirn-Oberdorf eine Anlaufstelle eingerichtet. Der Großteil kam bei Verwandten oder Bekannten unter.

Die Feuerwehren Dornbirn, Hohenems und Bregenz waren mit rund 120 Kräften im Einsatz, die Rettung mit 60 Helfern.