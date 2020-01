Zwei Wochen holländische Enklave

Bereits bei der Anreise zum Eissee, der auf 930 Meter Seehöhe liegt, sieht man fast nur noch Fahrzeuge mit NL-Kennzeichen. Auch das holländische Begrüßungsplakat und zweisprachige Hinweisschilder weisen auf die orange Omnipräsenz hin.

Die „11-Städte-Tour“ ist ein regionaler Wirtschaftsmotor: Die eisverliebten Holländer reisen in Scharen an und sorgen in nur zwei Wochen für 35.000 Nächtigungen – und ein Strahlen im Gesicht des Bürgermeisters: „Während dieser Zeit sind die Betten in der Gemeinde bis auf den letzten Platz ausgebucht,“ sagt Koch. Während des Gesprächs mit dem KURIER fragt er eine Dame auf Holländisch, wie denn das Eis heute so sei. „Mittlerweile sind sie ja zum 32. Mal am See. Da spricht man schon das eine oder andere Wort,“ fügt Koch lachend hinzu.

Aber auch die Holländer haben einen eigenen „Bürgermeister“ am See: Toine Doreleijers, der Organisator der Veranstaltung. Jeder grüßt ihn, jeder kennt ihn, jeder hält für ein kurzes Gespräch. Unterstützt wird er von zahlreichen Freiwilligen. Zwei von ihnen, Rosalie und Ilian, erzählen, dass es „ein Privileg“ sei mitzuhelfen – sie sind zum ersten Mal am Weißensee und begeistert.