Zwei Überfälle - ein Täter flüchtete durchs Fenster

In der Nacht zuvor stürmten zwei bewaffnete Räuber eine McDonald's-Filiale in Klagenfurt. Es war bereits der vierte Überfall auf diese Filiale in etwa neun Monaten. Die beiden in schwarz Gekleideten - einer laut Zeugenaussagen auffallend groß, der andere eher klein - trugen Kapuzen; einer von ihnen zückte eine Faustfeuerwaffe und forderte den einzigen Gast und die sechs Mitarbeiter auf, sich auf den Boden zu legen. Dann griffen sich die beiden die Tageslosung und verschwanden zu Fuß. Eine Angestellte erlitt einen Schock. Die Höhe der Beute wurde nicht bekanntgegeben. Eine Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos.