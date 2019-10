Zwei Tote durch verseuchte Wurst: Weltweiter Produktrückruf

Der Landkreis kündigte eine weltweite Rückrufaktion für alle Produkte der Firma mit Ausnahme von Vollkonserven an. Die Keime wurden konkret bereits in Pizzasalami und Brühwurst nachgewiesen. Den ersten Fund in einem "Wilke"-Produkt habe es im März gegeben. Trotz Gegenmaßnahmen habe die Firma das Problem aber nicht in den Griff bekommen. Auch in den Folgemonaten habe es Beanstandungen gegeben. Die Staatsanwaltschaft in Kassel sei über die Vorgänge informiert worden, sagte die Sprecherin.

Fleisch aus Österreich

Das Unternehmen "Wilke Wurstwaren" geht nach eigenen Angaben auf eine Dorfmetzgerei vor mehr als 80 Jahren zurück. Die Firma beschäftigt nach Zahlen auf ihrer Homepage rund 200 Mitarbeiter und exportiert Waren weltweit. Einen kleinen Teil des Fleisches für die Verarbeitung importiert das Unternehmen laut Creditreform aus Österreich. Hauptsächlich sollen die Waren für die Verarbeitung in Großküchen und Kantinen verwendet werden.

Die AGES, die österreichische Agentur für Ernährungssicherheit, konnte auf KURIER-Anfrage bisher keine Auskunft darüber geben, ob verseuchte Wurstwaren auch nach Österreich exportiert wurden.