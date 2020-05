Lidl einigt sich mit Listerien-Opfer

Die Sitzreihe der Juristen dünnt sich aus: Am Donnerstag saßen nur noch drei Rechtsanwälte auf der Beklagtenseite im Listerien-Prozess am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien. Kläger ist Andreas Peilowich. Er aß zum Jahreswechsel 2009/2010 Quargel der Firma Prolactal. Danach lag er drei Monate im Koma. Jetzt sitzt Peilowich, ehemals Mediziner, im Rollstuhl. Das Reden fällt ihm schwer. Er ist ein Pflegefall.

Er klagte auf 2,3 Millionen Euro – unter anderem Prolactal, die beiden ehemaligen Geschäftsführer des Unternehmens, sue Supermarkt-Kette Lidl und die Republik Österreich. Am Donnerstag konnte sich der Rechtsvertreter der Lidl Stiftung aus dem Saal verabschieden. Sie hatten sich mit Peilowich geeinigt: 120.000 Euro lässt sich Lidl den Vergleich kosten.