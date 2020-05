Zwei Tote bei Drama am Großglockner

Großglockners

Salzburg

Die beiden Wolfsberger waren am Dienstagmorgen über die Südseite desauf- und in die Grögerrinne eingestiegen, einer 45 Grad steilen Firnflanke. Das Unglück ereignete sich um 10 Uhr: Ein Alpinpolizist auswar privat am Stüdlgrat unterwegs und beobachtete den Absturz der Seilschaft in den sogenannten „Teischnitzkees“. Er war es auch, der die Rettungskette in Gang setzte und als Erster zu den Alpinisten vordrang.

Hubert Scharf dürfte sofort tot gewesen sein, seine Leiche wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Inzwischen wurde Wolfgang Trebuch vor Ort erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber „Martin 4“ ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz transportiert.

Seine Verletzungen waren aber so schwer, dass er ebenfalls nicht mehr gerettet werden konnte. Wie es zum Absturz gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte aber einer der beiden Bergsteiger abgerutscht oder gestürzt sein und seinen Kollegen mit in die Tiefe gerissen haben.

„Wir werden uns am Mittwoch die Unfallstelle noch anschauen. Klar ist nur, dass die beiden Alpinisten mit einem Seil verbunden waren und aus diesem Grund beide verunglückten“, sagt Klaus Hanser, Gruppeninspektor der Polizei Lienz.

Das Wetter spielte beim Unglück jedenfalls keine Rolle. „Es herrschte am Vormittag ideales Bergwetter, die Bedingungen waren optimal“, berichtet Peter Tembler, Ortsstellenleiter der Bergrettung Kals. Der erfahrene Bergsteiger beschreibt die Route, die die beiden Kärntner wählten, als „schöne, aber schwierige Tour.“