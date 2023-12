Zwei Schwerverletzte nach Skiunfall am Katschberg

Ein 34-jähriger Snowboarder aus den Niederlanden und ein 58-jähriger einheimischer Skifahrer haben sich am Sonntag bei einem Zusammenprall auf der Schwaigabfahrt des Skigebiets Aineck-Katschberg im Salzburger Lungau schwer verletzt.

Laut Polizeimeldung fuhren beide ‚Äěz√ľgig in gro√üz√ľgigen Schw√ľngen‚Äú talw√§rts, bevor es in der Pistenmitte zur Kollision kam. Die zwei Wintersportler wurden mit schweren Verletzungen an den Beinen ins Landesklinikum Tamsweg gebracht.