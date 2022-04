Zwei schwer betrunkene Nachtschwärmer verletzten vier Polizisten leicht

Der Abend hat sich ausgezahlt, dabei war er noch gar nicht so weit fortgeschritten. Am Donnerstag Abend, gegen 23 Uhr, fielen in Kematen in Tirol Beamten der örtlichen Polizeiinspektion zwei offensichtlich stark betrunkene Männer auf. Die beiden hatten keine besondere Freude, dass sie von den Polizisten kontrolliert wurden.

Beamte beschimpft und bedroht

Während der Amtshandlung sollen die Männer die Polizeibeamten massiv beschimpft und sie zudem mit dem „Herschlagen“ bedroht haben. Trotz mehrfacher Abmahnungen und einer nachdrücklichen Aufforderungen, ihr aggressives Verhalten einzustellen sowie der Androhung, sie in die Ausnüchterungszelle zu stecken, wollten sich die beiden Österreicher laut Angaben der Polizei nicht beruhigen.

Zusätzliche Streife angefordert

Im Gegenteil: Weil die beiden Männer im Alter von 28 und 31 Jahren zunehmend aggressiver geworden seien, wurde eine weitere Polizeistreife zur Unterstützung angefordert.

Dennoch eskalierte die Lage, die zwei Männer wurden handgreiflich – und festgenommen. Vier Polizisten wurden leicht verletzt, ebenso der 31-jährige betrunkene Mann. Später wurden beide freigelassen und auf freiem Fuß angezeigt.