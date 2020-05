Zwei Salzburger auf Kreta verunglückt

Auf Kreta hatte es seit mehreren Tagen nicht mehr geregnet. Steinschläge und Erdrutsche sind keine Seltenheit und traten in den vergangenen Tagen vermehrt auf. Am späten Freitagnachmittag konnten Einsatzkräfte die Leichen der verschütteten Salzburger Wanderer bergen, bestätigte eine Sprecherin der Feuerwehr. Obwohl Freiwillige des Samariterbundes und ein Katastrophenschutz-Team nach den Männern suchten, kam jede Hilfe zu spät. Auch ein Hubschrauber unterstütze die Bergung. „Wir stehen in Kontakt mit dem deutschen Reiseveranstalter und den Behörden vor Ort.

Freitagabend liefen noch die Untersuchungen zum Unfallhergang“, erklärte der Sprecher des Außenministeriums Martin Weiss. Die weiteren Mitglieder der Gruppe blieben nach ersten Angaben unverletzt. Allerdings soll die Ehefrau eines der Opfer die Tragödie in der Schlucht beobachtet haben. Die Frau und mehrere Wander-Kameraden werden psychologisch betreut.