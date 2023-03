Zwei Raube in der Stadt Salzburg, mehrere Opfer brutal attackiert

Bei zwei Raubüberfällen in der Nacht auf Samstag in der Stadt Salzburg sind die noch unbekannten Täter brutal vorgegangen. Beim ersten Coup griff gleich eine ganze Gruppe zwei junge Männer an und verletzte sie mit Schlägen. Beim zweiten Raub wurde einer jungen Frau durch einen Unbekannten ein Kopfstoß versetzt und Geld und Schmuck weggenommen, berichtete die Polizei.

Die ersten beiden Opfer, zwei Syrer im Alter von 24 und 22 Jahren, wurden im Bereich der Schwarzstraße von der Gruppe angegriffen. Dem Älteren wurde ein hochpreisiges Smartphone gestohlen. Den jüngeren Freund hielten die Angreifer fest und schlugen auf ihn ein. Am Rudolfskai ging ein Mann auf eine 21-jährige Einheimische los. Nach dem Kopfstoß erbeutete er neben Bargeld auch eine Armkette.

In beiden Fällen konnten die Verdächtigen entkommen, die Polizei ermittelt.