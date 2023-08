Zwei Motorradfahrer bei Kollisionen in NÖ und dem Burgenland verletzt

Ein 26-jähriger Motorradlenker ist am Dienstagabend nach einer Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw in Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) in einem Bachbett liegen geblieben. Die Feuerwehr brachte den Mann in Sicherheit.

Er wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus St. Pölten geflogen, berichtete die burgenländische Polizei am Mittwoch. In Niederösterreich erlitt ein Slowake Dienstagfrüh bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Bezirk Bruck a.d. Leitha schwere Blessuren.