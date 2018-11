Zwei Leichen in Salzburg entdeckt: Abschiedsbrief gefunden

In einem Waldstück bei Lamprechtshausen (Flachgau) nahe der oberösterreichischen Grenze sind am Mittwochabend zwei Leichen entdeckt worden. Der 62-jährige Mann und die 47-jährige Frau aus Niederbayern lagen auf einer Lichtung und wiesen Schussverletzungen auf. Laut ersten Ermittlungen der Polizei hat der Mann zuerst die Frau und dann sich selbst erschossen. Bei ihm wurde eine Pistole gefunden.

Wie Polizeisprecher Hans Wolfgruber zur APA sagte, dürften die beiden einvernehmlich aus dem Leben geschieden sein. "Es gibt keine Hinweise, die auf einen Kampf oder Ähnliches schließen lassen." Der Mann und die Frau hätten zudem ein Testament beziehungsweise einen Abschiedsbrief hinterlassen.

Frau war Österreicherin

Bei der Obduktion am Donnerstagnachmittag wurde zunächst die Frau zweifelfrei identifiziert. Bei ihr handelt es sich um eine in Pfarrkirchen ( Niederbayern) lebende Österreicherin. Die Identifizierung des Mannes wird laut Wolfgruber frühestens am Freitagnachmittag abgeschlossen sein. Wie die bayerische " Passauer Neue Presse" am Donnerstag berichtete, wohnten die beiden Toten aber in ein und demselben Haus.