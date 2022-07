Seit Donnerstagmittag fehlt jede Spur von ihnen: Zwei 15- und 16-jährige Jugendliche, die mit einer französischen Pfadfindergruppe von mehr als 20 Personen in den Karawanken unterwegs waren.

Die Gruppe plante in mehreren Tagesetappen den alpinen Raum zu erkunden und wollte in Teams zu vier Personen von Rosenbach über die Karawanken ins Save-Tal wandern. Die beiden Vermissten starteten Mittwoch Früh zu zweit, da die beiden Kollegen noch schliefen und kamen abends nicht am vereinbarten Treffpunkt in Slowenien an. Die Freunde begannen sofort mit der Suche nach den Teenagern, jedoch vergeblich. Schließlich schlug der 27-jährige Führer der Wandergruppe Alarm: Die Polizei St. Jakob, die alpine Einsatzgruppe der Polizei Kärnten, die Bergrettung Villach, die Suchhundestaffel und Österreichische Rettungshundebrigade, die Suchhundestaffel des Samariterbundes und die lokale Feuerwehr wurden alarmiert.

Polizeihubschrauber an Suche beteiligt

Der Polizeihubschrauber "Libelle Steiermark" wurde aus Graz angefordert, um den Shuttledienst für Bergrettung, Bergrettungshunde und die Alpinpolizei zu übernehmen. Der Kärntner Polizeihubschrauber war beim Einsatz zur Bekämpfung der Waldbrände in Slowenien gebunden. Die Suchtrupps erkundeten im Verlauf des Nachmittags am Donnerstag die möglichen Wege, welche die Jugendlichen vermeintlich zur Überschreitung der Karawanken nutzten.

Die Suchhundestaffeln suchten auch deren Umfeld ab. Zeitgleich suchten auch die Kräfte der slowenischen Polizei und Bergrettung in deren Einsatzgebiet nach den Vermissten. Die Suche wurde bis zum Einbruch der Dunkelheit durchgeführt, bisher leider ohne Erfolg.

Am heutigen Freitag soll die Suche fortgesetzt werden.