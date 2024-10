Zwei hochrangige Mitglieder eines berüchtigten Clans in Spanien sind mit Hilfe eines Hinweises aus Österreich in Barcelona festgenommen worden.

Durch die enge Zusammenarbeit des Bundeskriminalamtes mit internationalen Partnerbehörden konnten die beiden Männer am vergangenen Freitag und am gestrigen Dienstag in Haft genommen werden.