Zwei Badeausflüge endeten im Salzburger Flachgau tödlich

➤ Mehr dazu hier: Der Hitze entfliehen: Die kühlsten Plätze des Landes

Gesundheitliche Probleme am Wolfgangsee

Der zweite Unfall ereignete sich in St. Gilgen am Wolfgangsee. Ein älterer Mann hätte in Ufernähe gesundheitliche Probleme bekommen. In diesem Fall sollen Zeugen sofort Erste Hilfe geleistet haben und die Rettungskräfte alarmiert haben. Aber auch in diesem Fall blieb jede Hilfe erfolglos: Die Reanimationsversuche schlugen fehl, der Mann starb. Laut ORF Salzburg werden die Angehörigen von Kriseninterventionsteams betreut.