Warum es immer mehr Zwangsräumungen gibt und auch Private betroffen sind

Die Mitglieder des Vereins waren an einen Untermietvertrag gebunden, wodurch sie über die Räumung im vorhinein nicht informiert wurden. Die gesamte Einrichtung wurde im Dezember beschlagnahmt und bis heute nicht zurückgegeben. "Es sieht so aus, als wäre jemand eingebrochen", erzählt Rosa, ein Mitglied des Vereins.

Auch die Mitglieder des "Knotens" wurden nicht von ihrem Hauptmieter über die bevorstehende Räumung in Kenntnis gesetzt. Die erste böse Vorahnung beschlich sie aber bereits, als ein anderer Raum des Vermieters geräumt wurde. Auf Nachfrage bei der Hausverwaltung und beim Gericht hieß es zunächst aber, dass sie nicht betroffen seien. Nach eingehender Recherche stellte sich dann aber heraus, dass seit zwei Monaten keine Miete mehr vom Hauptmieter an den Hausbesitzer weitergegeben wurde.

Der Verlust der eigenen Wohnung bzw. Räumlichkeiten sei für Betroffene immer ein „einschneidendes Erlebnis“, heißt es auf Anfrage von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (Bawo). Eine Räumung ende zwar nicht zwangsläufig in Wohnungslosigkeit , würde aber oft prekäre Lebensverhältnisse nach sich ziehen, so Machatschke.

Präventive Maßnahmen

Ein Versuch in Richtung Delogierungsprävention war etwa die Einführung des Wohnschirms 2022. Dieser soll dann greifen, wenn Schulden nicht aus eigenen Mitteln beglichen werden können, und wenn sonstige Unterstützungsleistungen der Bundesländer, Städte oder Gemeinden nicht ausreichen.

Das reiche aber noch nicht aus, erklärt Machatschke: "Um zu verhindern, dass mehr und mehr Menschen ihre Wohnung verlieren, braucht es entweder niedrigere Mieten oder höhere Einkommen, oder eine Kombination aus beiden". Bei prekärer Wirtschaftslage müsse man auch Delogierungsstopps (wie während der Pandemie) in Betracht ziehen.

Der Verein "der Knoten" will den Kampf um ihre Räumlichkeiten jedenfalls noch nicht aufgeben. Die Mitglieder hoffen, in Zukunft als Hauptmieter wieder in die alten Räume zurückkehren zu können. Eine neue Unterkunft sei bei der aktuellen Wohnungslage in Wien ein eher unrealistischer Lösungsweg.