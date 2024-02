600 Delogierungen in Wiener Gemeindebauten verhindert

Um Obdachlosigkeit zu verhindern und in Härtefällen helfen zu können, gibt es bei Wiener Wohnen seit 2017 das Projekt Case Management. Wer in bei seiner Miete in Zahlungsschwierigkeiten gerät, wird von Sozialarbeitern beraten.

Laut Wiener Wohnen konnten im Jahr 2023 durch das Projekt 615 Delogierungen verhindert werden. Insgesamt wurden 882 Rückstands- und Psychosozialfälle bearbeitet. "In rund 70 Prozent der Fälle konnte durch intensive Beratungstätigkeit Menschen mit Zahlungsschwierigkeiten geholfen werden", erklärt Wiener Wohnen.