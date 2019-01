Zum Glück kann man sie angreifen

Wieso gilt der Rauchfangkehrer als Glückssymbol?

Verstopfte Kamine waren früher nicht nur ärgerlich, sie waren auch gefährlich. Der Raum wurde nicht warm, es konnte nicht gekocht werden und oft verteilte sich der Rauch und giftige Gase im ganzen Haus – das konnte böse enden.

Rettung brachte nur der Rauchfangkehrer, der Kamin und Schornstein säuberte. Seine Ankunft wurde stets gern gesehen, seine Person wurde mit Glück und Sicherheit in Verbindung gebracht, erzählt Weidhofer, nachdem er die Metallleiter im obersten Stockwerk eines Wohnhauses in Wien-Döbling hinaufgeklettert, am Ende des Aufzugs vorbei, durch eine niedrige Tür – und aufs Dach gestiegen ist.

Und so würden sich die Menschen auch heute noch über ihren Anblick freuen – vor allem um Silvester, wenn viele die Neujahrswünsche und Kalender freudig erwarteten. Harald Weidhofers Blick fällt über ein Meer an Hausdächern und Rauchfängen, als er das sagt. Eine beeindruckende Aussicht über Wien – die für Harald Weidhofer und seinen Mitarbeiter Christoph Koletnik, der hinter ihm das Dach betritt, Alltag ist.

Wahrscheinlich ist dieser Einsatzort mit ein Grund: Nachwuchsprobleme gibt es bei den Rauchfangkehrern derzeit jedenfalls nicht.

Aktuell gibt es in Wien 88 Meister mit eigener Firma. 70 Prozent dieser Betriebe bilden Nachwuchs aus. Auch der Anteil von Frauen steigt stetig. Vor 35 Jahren, erzählt Weidhofer, habe es gesamt nur zwei, drei Frauen gegeben, heute würden sie ein Viertel der rund 490 Mitarbeiter in Wien ausmachen; von den 88 Meistern sind 19 Frauen.