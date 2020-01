Zum 50-jährigen Jubiläum wünscht sich Uni einen Ausbau

Ausgesprochen wurden die Pläne von Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ). Direkt am Campus soll ein „Haus der digitalen Technologien“ entstehen. Kaiser möchte dieses Projekt allerdings nicht auf die lange Bank schieben sondern schnellstmöglich umsetzen. Nach Reihung des Ministeriums müsste sich Kärnten nämlich gedulden. Das Projekt wäre erst in fünf bis sechs Jahren fertig. Deshalb avisiert Kaiser eine Vorfinanzierung durch das Land an. Konkret müsste Kärnten bis zum Eintritt des Bundes die Mieten für das Gebäude über einen Zeitpunkt von drei oder vier Jahren vorfinanzieren. Ein diesbezüglicher Grundsatzbeschluss soll am Dienstag in der Regierungssitzung gefasst werden.

Je nach Baufortschritt müsste Kärnten entweder schon Ende 2022 oder im Frühjahr 2023 die Miete für den angestrebten Erweiterungsbau übernehmen.