Zubau von Krematorium in Wien-Simmering eröffnet

In den letzten Jahren nahm der Anteil an Feuerbestattungen in Wien weiter zu. "Mit der Erweiterung des Krematoriums kommen wir dem Bedarf nach und werten die Feuerbestattungen in Wien deutlich auf. Damit setzen wir einen nicht nur einen weiteren Schritt zur Daseinsvorsorge in Wien, sondern bieten auch einen neuen, stilvollen Raum, um geliebte Verstorbene in Würde zu verabschieden", sagte Peter Hanke im Rahmen der Eröffnung.

"Nachhaltig bis zum Schluss"

Der würdevolle Abschied von geliebten Menschen steht im Zentrum aller Serviceleistungen der Friedhöfe Wien, betonte die Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien, Renate Niklas. "Zugleich arbeiten wir nachhaltig bis zum Schluss. Das spiegelt sich in den neu geschaffenen Möglichkeiten im Krematorium wider. Direkt zuhause in Wien den letzten, individuellen Weg finden - das bieten wir allen Wienerinnen und Wienern, die sich für eine Feuerbestattung entscheiden." Auch die Kapazitäten des Krematoriums wurden durch den Zubau erweitert. Der Weg in andere Bundesländer für eine Feuerbestattung ist durch die neu geschaffene Infrastruktur weiterhin nicht notwendig.