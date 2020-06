Zu wenig Natura-2000-Gebiete: EU droht Österreich mit Klage

Dass die EU-Kommission im österreichischen Umweltschutz Versäumnisse ortet, hat sich bereits abgezeichnet. „Vergangene Woche hat sie uns dann mitgeteilt, dass ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet wurde“, bestätigt Michael Proschek vom Umweltdachverband einen Artikel der Tiroler Tageszeitung.

In einem Schreiben an das Außenministerium sind laut KURIER-Informationen über 350 Naturräume in ganz Österreich angeführt, die laut EU möglicherweise als Natura-2000-Gebiete ausgewiesen sein müssten. In diesen Zonen gilt ein besonderer Schutz für Tier- und Pflanzenwelt.