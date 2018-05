Zu viele Touristen: Hallstatt zieht Notbremse

„ Hallstatt is no museum“, steht auf der Hinweistafel am Garagentor. Am Geländer auf der anderen Straßenseite ist die Aufschrift „Point of Silence“ angebracht. Ruhig ist es hier aber selbst an diesem Mittwochvormittag nicht: Zahlreiche Besucher rekeln sich mit ihren Selfie-Sticks in der Hand, um Erinnerungsfotos zu machen mit der malerischen Kulisse im Hintergrund – dem See, der Berglandschaft und dem Ort mit seinen beiden Kirchen.

Die Bewohner der Gemeinde im oberösterreichischen Salzkammergut fordern Rücksicht von den vielen Touristen. Eindringlinge in den Gärten, unerlaubte Drohnenflüge und liegengelassener Müll: Der Massentourismus habe am Hallstätter See mittlerweile ein unerträgliches Maß erreicht. Das sagen zumindest Siegrid Brader, Friedrich Idam und Renate Streit-Maier beim KURIER-Lokalaugenschein. Die drei Hallstätter sind kommunalpolitische Quereinsteiger. 2015 sind sie mit ihrer Liste „Bürger für Hallstatt“ auf Anhieb in den Gemeinderat eingezogen.

„Unser Slogan war: ,Tourismus mit Maß und Ziel‘“, sagt Friedrich Idam. Damit haben sie offenbar einen Nerv getroffen: Knapp 30 Prozent der Stimmen erhielt ihre Liste bei der Wahl. „Unser Ziel ist, dass der Ort wieder lebenswert wird“, meinen die drei Einheimischen. Seit Kurzem habe man dafür einen Wochenmarkt auf die Beine gestellt. Etwas außerhalb des Zentrums, wo die Bewohner unter sich bleiben können.