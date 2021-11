Zu viele Fälle, zu wenig Mithilfe: Wo das Contact-Tracing scheitert

Das Problem kennt man auch in Kärnten. „Die Betroffenen wollen ihr Umfeld schützen und soziale Beziehungen nicht gefährden. Aber für uns erschwert das die Arbeit natürlich enorm“, sagt Gerd Kurath, Sprecher des Landes.

Das Aufspüren der Infektionsquelle und möglicher weiterer Ansteckungsfälle ist einer der Hebel, um die Infektionsdynamik einzubremsen. Wer den Behörden das Leben mit falschen Angaben erschwert, riskiert, vor Gericht zu landen.

Kein Kavalviersdelikt

So wurde heuer etwa ein Mann am Landesgericht Klagenfurt wegen „vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten“ zu vier Monaten bedingter Haft verurteilt, weil er den Kontakt zu einem Arbeitskollegen verschwiegen hatte.

Wie berichtet, konnte bundesweit zuletzt nur noch in 38 Prozent der Fälle geklärt werden, wo sich positiv Getestete angesteckt haben. Die schlechteste Quote hatte Oberösterreich mit 27 Prozent. Das Contact-Tracing werde nach den Vorgaben des Bundes gemacht, versichert das Land: „Es wird aber schwieriger.“ Daher appelliere man an die Bevölkerung, mitzuhelfen.

In Salzburg konzentriert man sich bei dem Isolieren von Corona-Kontakten auf Haushaltsmitglieder, sowie Freunde und Verwandte von Infizierten, heißt es auf Anfrage.

Zu wenig Personal

Woran es ebenfalls wieder einmal fehlt, ist Personal in den Gesundheitsbehörden, die das Contact-Tracing durchführen. In allen Bundesländern außer Wien ist das Bundesheer schon wieder im telefonischen Assistenzeinsatz. Unter anderem in der Steiermark und und Oberösterreich wurden bereits weitere Soldaten angefordert.

Geimpfte oder genesene Kontakte von Infizierten müssen in der Regel übrigens nicht mehr in Quarantäne. Wer als K1-Person eingestuft wird, muss zudem gemäß der aktuellen Vorgaben nur noch für zehn statt 14 Tage in Quarantäne und kann sich nach fünf Tagen freitesten.