Zu viel Feuer in der Betteldebatte

Kenner der Szene hatten da dem voll besetzten Saal schon Zahlen präsentiert. Michael Hennermann vom Verein für Obdachlose sprach von durchschnittlich elf Bettlern, die in Innsbruck täglich anzutreffen wären. Das habe eine Erhebung durch Streetworker ergeben. Elmar Rizzoli vom städtischen Amt für Sicherheit war das zu wenig. Er schätzte die Zahl der Bettler auf etwa 30 pro Tag.

"Das sollte nicht das größte Problem Tirols sein", befand ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf, der aber erneut die seit Anfang des Jahres geltende Bettlerregelung verteidigte. Stilles Betteln ist nunmehr erlaubt, aggressives, gewerbsmäßiges, organisiertes Betteln oder jenes mit Hilfe von Kindern hingegen verboten. Der Tiroler FPÖ geht das alles nicht weit genug. Sie schürt das Feuer und möchte die Bettler aus der Innenstadt aussperren. Zur Diskussion waren die Blauen nicht eingeladen.

Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) fehlte aus Termingründen. Sie weilt am Städtetag in Graz, wo sie und der Innsbrucker ÖVP-Chef Franz Gruber die Thematik am Mittwoch ansprachen. Dem von Oppitz-Plörer forcierten Anmeldesystem gab Jakob Wolf bereits am Dienstag wenig Chancen: "Das ist laut Innenministerium verfassungswidrig." Schärmer plädierte indes dafür, die Betriebstemperatur in der Diskussion um die Bettelei wieder zu senken. In Vorarlberg versucht die FPÖ das Gegenteil. Sie fordert, Verstöße gegen Bettelparagraphen als Straftat statt als Verwaltungsdelikt zu ahnden.