Zu Hause auf den Bühnen dieser Welt

Doch er erlebte auch anderes, Schönes – was ihn mindestens so sehr prägte: „Sobald die Musik gespielt hat, haben die Kolumbianer gelacht und getanzt. Trotz aller Probleme. Das ist Magie.“ Schon damals, als Kind, war ihm daher klar: Er möchte einmal Musiker werden.

Als er neun Jahre alt war, musste die Familie in die USA flüchten: Da ein Verwandter in die Verhaftung des Drogenbarons Pablo Escobar involviert war, war ein sicheres Leben in Kolumbien nicht mehr möglich. Zuerst lebte die Familie in New York City, die High School besuchte er dann in Florida. Dort erkannte eine Lehrerin sein Talent: Da er selbst nicht genug Geld für ein eigenes Instrument hatte, durfte er im Musikzimmer der Schule Bass üben. Nachts, im Dunklen, von Mitternacht bis vier Uhr früh. „Wenn ich Licht aufgedreht hätte, wäre die Polizei gekommen, da sich um die Zeit niemand mehr im Gebäude aufhalten hätte dürfen“, erzählt er.

Eine harte Zeit: Tagsüber ging er in die Schule, danach jobbte er in einem Statistikinstitut, und in den Nächten übte er Bass, „bis meine Finger blutig waren“.

Harte Arbeit, die sich bezahlt machte. „Alle haben mir früher gesagt, von Musik kann man nicht leben. Was für eine Lüge“, sagt García-Herreros und lacht. Immerhin arbeitete er bereits mit Stars wie Elton John, Christina Aguilera oder Al Jarreau zusammen, erhielt zahlreiche Auszeichnungen und unterrichtete an Musikhochschulen in mehreren Ländern.

Und seine Erlebnisse versucht er auch denjenigen zu vermitteln, die er als Integrationsbotschafter in Österreich trifft. „Ich bekam einen Brief vom damaligen Präsidenten Heinz Fischer, in dem stand, ob ich Integrationsbotschafter werden möchte“, erzählt der Musiker. Im Zuge dieser Tätigkeit war er in ganz Österreich unterwegs und kam mit „8000 bis 9000 Menschen in Kontakt“, schätzt er.