Zu früh hat sie ihren Sohn verloren und dann eine Tochter geboren

Bemerkenswert ruhig und präzise erzählt die Juristin Monika Romaniewicz ihre persönliche Geschichte, ihr Drama als „ Sternchenmama “. So werden Frauen genannt, die ihr Kind bereits vor oder während der Geburt verloren haben. Wir sitzen heute bei Kaffee und Keksen in ihrem Einfamilienhaus in einem kleinen Ort im Marchfeld . Ihr Baby schläft, friedlich.

Mehrere Tode gestorben

Ein Jahr und ein Monat liegen zwischen dem Tod von ihrem Alexander und der Geburt von Sophie. Alexander hatte mit seinen nicht einmal 500 Gramm Körpergewicht kaum Chance, am Leben zu bleiben. Der frühzeitige Sprung der Fruchtblase, in der bereits 16. Schwangerschaftswoche, wohl auch eine Lücke in der Notfallkette bei einem Urlaub auf einer kroatischen Adria-Insel, ließen die Lunge des Buben nicht weiter wachsen.

Der Kampf gegen die Gesetze der Natur, die Hilflosigkeit der Medizin, nicht zuletzt der rechtliche Rahmen: Monika Romaniewicz starb in ihrer ersten Schwangerschaft mit all den Hiobsbotschaften mehrere Tode. Es war die schlimmste Erfahrung ihres Lebens: „Viele Mütter würden in dieser Situation ihr Leben geben, wenn ihr Kind dafür nicht sterben müsste.“ In ihrem Fall haben ärztlich verordnete Tabletten die Schwangerschaft beendet. Sie erinnert sich genau: „Aufgrund der hohen Dosierung des Medikaments hatte auch ich das Gefühl, dass ich sterben werde.“

Nur 14 Tage später sah sich die Juristin gezwungen, wieder arbeiten zu gehen, was wenig Sinn machte. Im folgenden Krankenstand verwandelte sie ihre Trauer und ihre Ohnmacht allmählich in Wut und dann in politischen Aktionismus: Gemeinsam mit der Hebamme Miriam Jakl gründete Romaniewicz den privaten Verein „Rechte für Sternchenmamas“.