Ziegen verirrten sich in Südsteiermark: Feuerwehr rettete Tiere

Zwei verirrte Ziegen haben am Samstag die Einsatzkräfte in Gnas (Bezirk Südoststeiermark) beschäftigt. Die beiden Tiere waren auf Gnaserstraße (L211) von Gnas in Richtung Feldbach unterwegs. Sie wurden zuerst von der Polizei eskortiert, dann aber schließlich von Kräften der Feuerwehr eingefangen.

➤ Mehr lesen: Lamas aus Zirkus ausgebüxt: Züge in Wien kurzzeitig blockiert

Der Besitzer sei zwar bekannt, war aber nicht zugegen, weshalb die Tiere vorerst bei einer "Pflegefamilie" untergebracht wurden, teilte der Bereichsfeuerwehrverband Feldbach mit.