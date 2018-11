Zerstörung in Kärnten: 280 Millionen Euro Schaden

Die Schäden in Kärnten würden 280 Millionen Euro übersteigen, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser am Dienstag. Die Landesregierung schnürte ein erstes Hilfspaket. Sieben Millionen Euro stehen für Betroffene bereit.

Mittlerweile zeugen nur noch verschlammte Felder von der Katastrophe. Trotzig erheben sich ein paar Gehöfte aus dem Morast. „Davor war alles unter Wasser“, sagt ein Soldat zum KURIER. „Aus dem Stall dort vorne mussten die Schafskadaver per Helikopter geborgen werden, da es keine andere Möglichkeit gab.“

Die Gail wird inzwischen durch einen neuen Damm, den das Bundesheer errichtet hat, in sein Becken gezwungen. Zwei Black-Hawk-Hubschrauber haben zur provisorischen Schließung 80 Panzerigel und 220 mit Schotter gefüllte „Big Bags“ an die Schadstelle eingeflogen und in Präzisionsarbeit abgesetzt. Mittlerweile konnten zivile Einsatzorganisationen einen Wall aufschütten – nach wie vor bringen Lastwägen tonnenweise Erde heran „Die Zusammenarbeit zwischen allen Organisationen läuft sehr gut“, sagt der Bezirkshauptmann von Hermagor, Heinz Panis. „Die Lage wird besser, zumindest im Gebiet der Gail. Durch den Damm ist die Gefahr, dass der Fluss wieder über das Ufer tritt, gebannt.“