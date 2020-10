Zeitzeugen der einzigen NS-Entbindungsklinik in Österreich gesucht

1.300 Kinder wurden im Lebensborn-Heim Wienerwald von 1938 bis 1945 geboren – schätzt man zumindest. Was genau dort passiert ist, und wie der Alltag in der NS-Geburtenklinik in Feichtenbach (Bezirk Wiener Neustadt) tatsächlich ausgesehen hat, weiß man nämlich momentan nicht. Die größte sogenannte Lebensborn-Klinik und der einzige Standort einer solchen Einrichtung in Österreich stellt bisher eine Forschungslücke dar.

Ziel einer solchen Einrichtung war die Förderungen eines nach NS-Rassenpolitik „erbgesunden“ Nachwuchses – unter Geheimhaltung. Experimente habe es laut Lukas Schretter aus dem Forschungsteam in diesen Einrichtungen keine gegeben. Man wollte vor allem sicherstellen, dass als „arisch“ geltende Kinder gut versorgt waren. Zahlreiche uneheliche Kinder kamen dort zur Welt.

Das Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung greift das Thema jetzt auf. Dafür werden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gesucht, die über die Geschichte des Heimes berichten können. Über die Mütter und auch die Kinder, die dort zur Welt kamen, ist nämlich bis heute wenig bekannt.