Sommerzeit rückt näher: Werden die Uhren vor- oder zurückgestellt?

Alle Jahre wieder: Am letzten Wochenende im März endet in Europa die Winterzeit.

Schlafmediziner kritisieren vor allem die Umstellung auf die Sommerzeit: "Grund ist, dass sehr viele Menschen ohnehin tendenziell zu wenig schlafen und übermüdet sind. Wenn man ihnen zusätzlich eine Stunde Schlaf wegnimmt, hat das negative Auswirkungen, und das ist gut belegt: In den ersten Tagen nach der Zeitumstellung steigt die Unfallrate, die Herzinfarktrate, und es gibt andere negative Outcomes ", so Schlafforscherin Birgit Högl im KURIER-Interview . "Deshalb sind sich alle großen Schlafgesellschaften einig, dass man die Zeitumstellungen nicht mehr behalten soll. Man denkt, es macht nicht viel aus, aber es ist eine Belastung für den gesamten Organismus, man unterzieht die gesamte Bevölkerung einem kleinen Jetlag ."

Mehr Wildunfälle nach Zeitumstellung

Experten weisen außerdem auf eine steigende Gefahr von Wildunfällen nach der Zeitumstellung hin. "Nach dem Wechsel von Winter- auf Sommerzeit sind vor allem Pendlerinnen und Pendler auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit wieder in der Dunkelheit oder der Dämmerung unterwegs – und damit in jenen Stunden, in denen an Straßen verstärkt mit Wildwechseln gerechnet werden muss", wie die ARD berichtet.