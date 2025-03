Passiert ist noch nichts. Daher werden die Uhren bald wieder umgestellt. Wann ist es so weit?

Grundsätzlich kann man sich merken: Die Uhren werden immer am letzten März-Wochenende umgestellt, heuer ist das also Sonntag, der 30. März 2025 . Ganz konkret passiert das Ganze von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr. Die Uhren werden vorgestellt, die Nacht verkürzt sich dadurch um genau eine Stunde und draußen bleibt es dementsprechend länger hell.

Die Abschaffung der Zeitumstellung in der EU ist ein Thema, das seit Jahren diskutiert wird. Im Jahr 2018 führte die EU-Kommission eine Umfrage durch, bei der 84 Prozent der Befragten die Abschaffung der Zeitumstellung befürworteten. Daraufhin stimmte das Europäische Parlament 2019 für die endgültige Abschaffung. Allerdings können sich die Mitgliedstaaten auf EU-Ratsebene seitdem nicht auf eine gemeinsame Lösung einigen.

Das ist der Hauptblocker

Ein Hauptproblem ist die Uneinigkeit darüber, ob dauerhaft die Sommer- oder die Winterzeit beibehalten werden sollte. Diese Entscheidung ist komplex, da unterschiedliche Regionen unterschiedlich betroffen wären. Beispielsweise würde bei dauerhafter Winterzeit in Polen die Sonne um 4 Uhr früh aufgehen - für viele als viel zu zeitig. Bei dauerhafter Sommerzeit in Spanien würde der Sonnenaufgang im Winter erst gegen 9:30 Uhr stattfinden, was wiederum als viel zu spät diskutiert wird.