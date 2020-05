Zehnter Anschlag auf Juwelier: „Tut mir jedes Mal in der Seele weh“

Handwerker haben die Schäden rasch behoben – gegen Mittag wurden wieder Kunden empfangen. „Wir lassen uns nicht ins Bockshorn jagen. Mittlerweile haben wir ja leider Routine in diesen Dingen.“

Nadlers Filialen in Salzburg sind bereits geschätzte zehn Mal Opfer von Langfingern geworden.

„Es kostet jedes Mal viel Kraft und es tut mir in der Seele weh, aber ich nehme es nicht persönlich. Wir verkaufen schöne Ware und es gibt eben Menschen, die etwas davon an sich reißen wollen“, sagt die Juwelierin. Sie sei nur froh, dass es diesmal ein vergleichsweise „harmloser“ Einbruch war, bei dem niemand verletzt worden ist. Von Überfällen mit Faustfeuerwaffe, Samuraischwert, Pfefferspray, Vorschlaghammer und Axt bis hin zum Geländewagen, der durch die Auslage kracht, schien den Räubern bis dato jedes Mittel recht, um an die teueren Luxusuhren zu kommen.

Die „Rammbock-Methode“ kam 2005 übrigens gleich zwei Mal zum Einsatz: Am 14. Juli gelang es den Dieben, mit einem Auto die Scheibe zu durchbrechen, am 28. Juli hielt das Panzerglas. Diese Fälle sind bereits aufgeklärt. Jener Mann, der die Schmuckverkäufer 2009 mit einem Schwert bedroht hatte, ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden.