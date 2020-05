Zehntausende fahren ohne Führerschein

Im Mai steigt im Vergleich zu den Vormonaten die Zahl der Verkehrsunfälle stark an, wie eine aktuelle Analyse des VCÖ zeigt. In den vergangenen fünf Jahren passierten in Österreich im Mai um 41 Prozent mehr Verkehrsunfälle als im Monatsschnitt zwischen Jänner und April. Im Mai sind deutlich mehr Motorräder unterwegs und der Ausflugsverkehr nimmt wegen mehrerer Feiertage zu. Hauptunfallursachen sind laut VCÖ Unachtsamkeit und zu hohes Tempo.

In der vergangenen Woche starben vier Motorradlenker, zwei Pkw-Lenker, ein Mitfahrer in einem Pkw, vier Fußgänger und zwei Radfahrer im Straßenverkehr. Eine von ihnen war Lenkerin eines Elektrofahrrads; die 65-jährige Frau hatte auf einer Kreuzung offenbar einen Pkw übersehen, der Vorrang hatte, wurde von diesem erfasst und zu Boden gestoßen.

Am verlängerten Wochenende, zwischen Christi Himmelfahrt und Sonntag, verunglückten neun Verkehrsteilnehmer tödlich. Vier Menschen starben in der Vorwoche bei Verkehrsunfällen in Oberösterreich, drei in Niederösterreich, jeweils zwei in der Steiermark und in Tirol und je einer im Burgenland und in Wien.

Vom 1. Jänner bis 17. Mai 2015 starben auf Österreichs Straßen laut Innenministerium 143 Menschen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahrs waren es 166 und 2013 130.