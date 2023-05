Zehntausende Euro weg: Mann schlich sich in Schlafzimmer von 77-Jähriger

Gegen 13.30 Uhr kamen zwei Männer zur ihr und kontrollierten die Dachrinne. Während der Besichtigung bat einer der beiden die Frau, einen Geldschein zu wechseln. Die 77-Jährige ging in ihr Schlafzimmer und holte Wechselgeld aus einem Kuvert. Das dürfte einer der beiden beobachtet haben. Er sagte, er müsse noch einmal die Dachrinne fotografieren. In Wahrheit dürfte er sich in das Schlafzimmer geschlichen und das Kuvert gestohlen haben.