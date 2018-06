Zehn Atib-Imame stehen bereits vor der Ausweisung

Die Bundesregierung will wegen Verstoßes gegen das Auslandsfinanzierungsverbot im Islamgesetz mehr als 60 Atib-Imame des Landes verweisen – also etwa jeden fünften muslimischen Prediger in Österreich. Und laut Innenministerium erhielten bis dato zehn Geistliche einen negativen Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA). Ausgereist ist aber noch keiner.

Insgesamt seien aktuell 40 Prüfverfahren nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz im Gange, sagt Ressortsprecher Christoph Pölzl. 17 Fälle davon wurden zur eingehenderen Prüfung ans BFA weitergeleitet. Die restlichen Atib-Imame hätten bloß noch keine Aufenthalts- bzw. Verlängerungsanträge gestellt und würden deshalb bis dato noch nicht überprüft.