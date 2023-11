Zäune und geschlossene Türen: Das bedrohte Partyleben in Innsbruck

Die Stadt zahlt zwar mit, die Verantwortung liege aber bei der Bundeswasserbauverwaltung, heißt es. Mehrere Protagonisten der Jugendkulturszene und des Innsbrucker Nachtlebens überzeugt das nicht. Unter dem Titel „Reclaim your city“ rufen sie zu einer Protestveranstaltung am Sonnendeck am heutigen Dienstagabend (ab 18.30 Uhr).

Dass der Zaun aus Haftungsgründen unumgänglich ist, wie es von Behördenseite dargestellt wird, will Daniel Seiler nicht gelten lassen. Er hat das Sonnendeck gewissermaßen miterfunden.

„Wir haben vor zehn Jahren eine musikalische Lehrveranstaltung im Freien angemeldet, dafür einen Biertisch aufgestellt und aufgelegt“, erzählt der DJ von den Anfängen. Daraus hat sich eine lose Serie kostenloser Musikevents entwickelt – mit bis zu 3.000 Besuchern.