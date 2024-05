Mittlerweile weise keines der Bundesländer in der Gesamtbewertung der Arten ein schlechtes Management auf, was eine grundsätzlich positive Veränderung zum vorigen Barometer darstelle, so die Naturschutzorganisation. Dies liegt unter anderem an durchgeführten Bestandserhebungen, verbesserten Präventionsmaßnahmen oder einer vermehrten Informationsbereitstellung.

Besonders Kärnten ist "mangelhaft"

Einige Bundesländer verbleiben allerdings in der gleichen Bewertungseinstufung, so beispielsweise Kärnten, dessen Management für alle bewerteten Arten wie bereits im vorigen Bericht als mangelhaft eingestuft wurde. Auch das Management im Burgenland zeigt seit der vergangenen Erhebung keine deutlichen Änderungen, die eine verbesserte Einstufung nach sich gezogen hätten und entspricht somit außer beim Seeadler weiterhin nur teilweise den Anforderungen, kritisierte der WWF.

Kärnten hat weder für den Biber, noch für Luchs, Wolf oder Fischotter einen Managementplan. In der Gesamtbewertung zeigen sich im Vergleich zum vorangegangenen Bericht einzelne Verbesserungen - beispielsweise für den Fischotter in vier Bundesländern (Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Wien), beim Biber in zwei (Niederösterreich und Wien) und beim Luchs in einem (Steiermark) der Bundesländer. Verschlechterungen seit der letzten Erhebung sind beim Management des Fischotters in Salzburg zu vermerken.