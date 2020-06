Wolken überm Urlaubsidyll

Blutige Proteste in Kiew, Pistengaudi in Zell am See. Ein drohender Krieg im Osten, Traumwetter und gute Stimmung im Pinzgau. Wer es sich leisten konnte, hat den von politischen Umbrüchen geprägten Winter in dem noblen Skiort verbracht. Wie viel Geld der stärkste "Russen-Monat" Jänner dem heimischen Tourismus heuer eingebracht hat, steht noch nicht fest. Die Alpenrepublik ist in den vergangenen Jahren jedenfalls immer attraktiver geworden.

Von 2012 auf 2013 gab es einen Zuwachs an Nächtigungen von 12 Prozent. In Zahlen sind das für die Wintersaison 1,4 Millionen Nächtigungen, im Sommer – trotz Hochwassers – 570.000. Was, wenn sich die Fronten zwischen der Russischen Föderation und der Europäischen Union verhärten? Bleiben die Russen dann weg?

Aksana Mattlat, eine Weißrussin, die in Zell am See als Reiseleiterin arbeitet, kennt ihr Klientel: "Bei den Ukrainern spürt man die Sorge ganz stark. Viele, die hier Skiurlaub gemacht haben, wussten nicht, was sie zu Hause erwartet." Die Buchungslage für den Sommer schaue im Vergleich zum Vorjahr mager aus. Ungebrochen sei die Reiselust zumindest "noch" bei den Russen. "Sie lieben es, weil Österreich ein absolut sicheres Land ist. Damit meinen sie aber mehr, dass man ihnen ihr Geldtascherl zurückgibt, wenn sie es im Skilift verloren haben", sagt die 44-Jährige lachend.

Österreich sei für die Russen ein "romantisches Paradies", ein Idyll zwischen Bergen und Seen, mit gutem Essen und netten Menschen. Sie selbst möchte hier ihren Lebensabend verbringen.

"Der Russe ist ein guter Gast, ein spendierfreudiger und treuer", sagt Leo Bauernberger, Salzburger Land Tourismuschef. Der Anteil gegenüber den deutschen und österreichischen Gästen sei zwar gering, dafür ließen Russen drei bis vier Mal so viel Geld da, erklärt er.

Doch auch er erkennt Wolken am Horizont: "Krisen sind immer dämpfend für den Tourismus. Dazu kommt, dass der Rubel als Währung schwächer wird und damit der Urlaub teurer." Wie sich die politischen Konflikte auf die nächste Wintersaison auswirken, ließe sich noch nicht abschätzen.