Die Rückkehr des Wolfes und der Umgang damit sowie die Koexistenz der Menschen und der Wölfe ist derzeit auch in anderen Ländern ein Thema. Etwa in den Niederlanden wurde 2015 euphorisch die Rückkehr des Tieres gefeiert. Kurz danach kamen erste Forderungen, dass er wieder gejagt werden müsse. Zu schnell würde sich das Tier verbreiten, zu viele Nutztiere müssten dafür sterben. Außerdem wurde etwa in den Niederlanden erlaubt, Tiere mit Paintball-Schüssen abzuschrecken nachdem ein Radfahrer im Vorjahr von einem Wolf verfolgt wurde.

In der Vorwoche fand in Schweden auch eine Wolfskonferenz statt. Hier wurden neue Erkenntnisse zu dem Thema präsentiert. Unter anderem arbeiten manche Länder auch mit Schalllokalisierung der Tieren als eine "nicht-invasive" Methode der Wolfsüberwachung. Präsentiert wurde dort unter anderem auch der Vorteil vom Einsatz von Herdentieren zum Schutz der Nutztiere.