In Tirol ist ein zweiter Wolf gemäß Verordnung erlegt worden, diesmal im Mittelgebirge (Bezirk Innsbruck-Land). Landesjägermeister Anton Larcher bestätigte den Abschuss gegenüber der APA. Der Wolf wurde demnach am Freitag erlegt.

Die betreffende Verordnung war laut Land nach Sichtungen in Völs nahe der Justizanstalt Innsbruck sowie in Natters seit 12. Juli in Kraft gewesen. In Osttirol war vergangene Woche zum ersten Mal im Bundesland ein Wolf erlegt worden.