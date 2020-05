Wörthersee: Die Schifffahrt sticht ab Freitag in See

Saisonstart

Bei der Wörtherseeschiffahrt sieht man sich also auf der sicheren Seite - man bediene mit den Schiffen zehn Anlegestellen am See: von Klagenfurt über Reifnitz und Maria Wörth bis nach Velden am Wörthersee.

„Somit erfüllen wir laut Sozialministerium die Kriterien“, erklärt Huditz. Für die Mitarbeiter wurde ein eigener Verhaltenskodex erarbeitet, für Passagiere stehen Mund-Nasen-Schutzmasken und Desinfektionsmittelspender zur Verfügung. Dem Saisonstart der technisch generalüberholten Flotte steht also nichts mehr im Weg.