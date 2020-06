Lokführer-Paar ließ sich im Zug trauen

Dass man sich zum Heiraten einen außergewöhnlichen Ort aussucht, ist nichts Ungewöhnliches. Aber dass das „Standesamt“, in dem man sich trauen lässt, mit 220 km/h durch die Landschaft braust, kommt nicht alle Tage vor. Alexandra Strozer und Helfried Eggenreich aus Wörgl sagten am Dienstag in einem Railjet Ja zueinander. „Das hat es auf ÖBB-Schienen bislang noch nie gegeben“, kommentierte Unternehmenssprecher Rene Zumtobel die Hochgeschwindigkeits-Hochzeit.

Das Paar fühlt sich auf Gleisen wie zu Hause. Beide sind Lokführer bei den ÖBB. „Als wir zusammengekommen sind, haben wir gescherzt, dass wir ja später im Zug heiraten könnten“, erzählt Braut Strozer, wie die Idee entstanden ist. „Als mein Mann mir dann im Jänner einen Antrag gemacht hat, waren wir uns sofort einig, dass wir versuchen möchten, uns diesen Traum zu erfüllen.“