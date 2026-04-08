Wölfe: So viele Rudel bräuchte es laut Bericht für Erhalt der Art

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Der Wolf befindet sich in Österreich "derzeit nicht in einem günstigen Erhaltungszustand": Das haben am Mittwoch 14 österreichische Natur- und Tierschutzorganisationen in einem offenen Brief an politische Entscheidungsträgerinnen und -träger sowie an Medien betont. Gleichzeitig forderten sie "eine sachliche, wissenschaftsbasierte Debatte". Der Umgang mit diesen Tieren müsse sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen und europarechtlichen Vorgaben orientieren.

Den NGOs zufolge wird die heimische Wolfspopulation laut einem aktuellen FFH Artikel-17-Bericht (2019–2024; Fauna-Flora-Habitat-Richtlinien FFH, Anm.) mit U1+ ("ungünstig-unzureichend") bewertet. 8 Rudel, 58 Abschüsse Sie umfasst demnach lediglich acht Rudel und zeigt keinen stabilen Wachstumstrend. Dennoch seien seit 2022 insgesamt 58 Abschüsse behördlich genehmigt worden, kritisierten die Tierschützer. Demgegenüber betonte Michaela Lehner, Leiterin der Stabstelle Recht von Tierschutz Austria: "Das Gutachten von Schumacher et al. (2026) bestätigt, dass Abschüsse von Wölfen nur unter strengen Voraussetzungen zulässig sind. Solange der günstige Erhaltungszustand nicht erreicht ist, verbietet das europäische Recht jede Form der Tötung."

Demnach wären für einen günstigen Erhaltungszustand in Österreich deutlich größere Populationen erforderlich: rund 100 Rudel im Alpenraum.

16 zusätzliche Rudel im Wald- und Mühlviertel. Zudem müsse der Erhaltungszustand zwingend auf lokaler, nationaler und biogeografischer Ebene bewertet werden und durch ein FFH-konformes Monitoring abgesichert sein.