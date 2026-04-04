Wolf bei beliebtem Ausflugsziel: Gehen 7 Schafsrisse auf sein Konto?
In Muggendorf im Piestingtal (Bezirk Wiener Neustadt) ist es am Freitag gegen 18 Uhr zu einer Wolfssichtung gekommen. Beobachtet wurde das Tier beim Gasthaus Karnerwirt nahe den Myrafällen, einem beliebten Ausflugsziel mit vielen Wanderern.
In der Region wird davon ausgegangen, dass es sich um jenes Tier handelt, das zuvor bereits in Furth an der Triesting und Altenmarkt an der Triesting Schafe gerissen hat. Die einzelnen Orte liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt.
Warten auf DNA-Abgleich
Ein DNA-Abgleich ergab, dass der Wolf aus einer italienischen Quellpopulation stammt. „In Gutenstein hatte es bereits im Februar Schafsrisse gegeben. Damals wurden aber keine Analysen durchgeführt. Vor einigen Tagen gab es wieder einen Riss. Da warten wir auf die Ergebnisse. Es dürfte sich aber um den Wolf handeln, der am Freitag bei den Myrafällen in Muggendorf gesichtet wurde“, erklärte Hegeringleiter Michael Wanzenböck.
Bereits Mitte März waren in Furth an der Triesting sechs Schafe gerissen worden. Eine DNA-Analyse bestätigte einen Wolf als Verursacher. Auch in Altenmarkt an der Triesting wurde ein weiterer Riss gemeldet, bei dem ein Schaf getötet wurde. Laut Bürgermeister Josef Balber handelt es sich um dasselbe Tier, das als Einzelgänger unterwegs ist.
Für die Bevölkerung besteht derzeit keine Gefahr. Im Fall einer Sichtung soll eine Jägerin oder ein Jäger vor Ort oder die Bezirkshauptmannschaft informiert werden.
Kommentare