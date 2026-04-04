DNA-Abgleich

Wolf bei beliebtem Ausflugsziel: Gehen 7 Schafsrisse auf sein Konto?

Ein Wolf nahe den Myrafällen: Die Sichtung sorgt für Unruhe im Triestingtal. Das Tier soll bereits sieben Schafe gerissen haben.
04.04.2026, 10:42

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Wolf steht auf einer Wiese vor einem unscharfen, dunklen Waldhintergrund.

In Muggendorf im Piestingtal (Bezirk Wiener Neustadt) ist es am Freitag gegen 18 Uhr zu einer Wolfssichtung gekommen. Beobachtet wurde das Tier beim Gasthaus Karnerwirt nahe den Myrafällen, einem beliebten Ausflugsziel mit vielen Wanderern.

In der Region wird davon ausgegangen, dass es sich um jenes Tier handelt, das zuvor bereits in Furth an der Triesting und Altenmarkt an der Triesting Schafe gerissen hat. Die einzelnen Orte liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt.

Warten auf DNA-Abgleich

Ein DNA-Abgleich ergab, dass der Wolf aus einer italienischen Quellpopulation stammt. „In Gutenstein hatte es bereits im Februar Schafsrisse gegeben. Damals wurden aber keine Analysen durchgeführt. Vor einigen Tagen gab es wieder einen Riss. Da warten wir auf die Ergebnisse. Es dürfte sich aber um den Wolf handeln, der am Freitag bei den Myrafällen in Muggendorf gesichtet wurde“, erklärte Hegeringleiter Michael Wanzenböck.

Mann mit Bart und kariertem Hemd trägt einen traditionellen Hut, Sonnenstrahlen fallen schräg über sein Gesicht.

"Es dürfte sich um den Wolf handeln, der am Freitag bei den Myrafällen in Muggendorf gesichtet wurde“, erklärte Hegeringleiter Michael Wanzenböck.

Überfahrener Wolf auf der A1 in NÖ? Das ergab jetzt die Untersuchung
Später als erwartet: Erster Problemwolf in NÖ abgeschossen

Bereits Mitte März waren in Furth an der Triesting sechs Schafe gerissen worden. Eine DNA-Analyse bestätigte einen Wolf als Verursacher. Auch in Altenmarkt an der Triesting wurde ein weiterer Riss gemeldet, bei dem ein Schaf getötet wurde. Laut Bürgermeister Josef Balber handelt es sich um dasselbe Tier, das als Einzelgänger unterwegs ist.

Für die Bevölkerung besteht derzeit keine Gefahr. Im Fall einer Sichtung soll eine Jägerin oder ein Jäger vor Ort oder die Bezirkshauptmannschaft informiert werden.

Baden
kurier.at, PEKO  |   |  Aktualisiert am 04.04.2026, 10:47

Kommentare