Wolf bei beliebtem Ausflugsziel: Gehen 7 Schafsrisse auf sein Konto?

In Muggendorf im Piestingtal (Bezirk Wiener Neustadt) ist es am Freitag gegen 18 Uhr zu einer Wolfssichtung gekommen. Beobachtet wurde das Tier beim Gasthaus Karnerwirt nahe den Myrafällen , einem beliebten Ausflugsziel mit vielen Wanderern.

In der Region wird davon ausgegangen, dass es sich um jenes Tier handelt, das zuvor bereits in Furth an der Triesting und Altenmarkt an der Triesting Schafe gerissen hat. Die einzelnen Orte liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt.

Warten auf DNA-Abgleich

Ein DNA-Abgleich ergab, dass der Wolf aus einer italienischen Quellpopulation stammt. „In Gutenstein hatte es bereits im Februar Schafsrisse gegeben. Damals wurden aber keine Analysen durchgeführt. Vor einigen Tagen gab es wieder einen Riss. Da warten wir auf die Ergebnisse. Es dürfte sich aber um den Wolf handeln, der am Freitag bei den Myrafällen in Muggendorf gesichtet wurde“, erklärte Hegeringleiter Michael Wanzenböck.