Wölfe erobern Österreich zurück

Eine besondere Trophäe bescherte ein Wolf einem Jäger im niederösterreichischen Mostviertel. Statt des erhofften Rehbocks sah Hubert Tanzer plötzlich den jungen Wolf quietschvergnügt durch die Maiwiese springen. Tanzer legte an und schoss per Handy durch das Zielfernrohr sensationelle Bilder vom Durchzügler. Dessen Besuch im Kleinen Erlauftal bei Steinakirchen/Forst ist außergewöhnlich. Für Experten ist es aber ein Beleg, dass sich Wölfe in Österreich kontinuierlich ausbreiten.

Tanzer kennt keine Berichte über Wolfsichtungen in der Region. Der Nachbarort heißt aber Wolfpassing, was bedeutet, dass Wölfe vor ihrer Ausrottung hier heimisch waren. Auf ein Alter von zwei Jahren sei das Tier von Wildbiologen geschätzt worden, berichtet der Waidmann. WWF-Experte Christian Pichler sieht in der Sichtung eine Fortsetzung der Wolf-Visiten in NÖ aus den letzten Jahren. Länger wurde rund um den Schneeberg ein Tier beobachtet, aber auch in Langenlois in der Wachau war eines zu Gast.